Nato rempile avec Arden

Avec le départ de Pierre Gasly vers la Super Formula, c’est Norman Nato qui aura pour tâche de porter haut les couleurs françaises en GP2 Series cette saison.

Le Cannois rempilera pour une troisième année consécutive dans l’antichambre de la F1 où il épaulera Sean Gelael au sein du team Arden.

C’est grâce au soutien financier de Jagonya Ayam, principal partenaire de son équipier indonésien, que Nato pourra poursuivre l’aventure en GP2.

"Rejoindre l’équipe Arden ainsi que la famille Jagonya Ayam est évidemment une nouvelle qui me ravit, admet Norman. C’est avec cette écurie que j’ai fait mes débuts en GP2 il y a deux ans. C’est super d’être de retour au bercail."

"Ma dernière saison dans le championnat fut très bonne, se remémore-t-il. Je suis vraiment optimiste quant au fait que ma collaboration avec Sean et l’équipe sera fructueuse. L’objectif est d’unir nos forces pour être performants. Nous souhaitons nous battre pour la victoire et marquer des points à chaque course."

Nato, qu’on a vu auparavant en Formule Renault 3.5, était engagé avec Racing Engineering la saison dernière. Il a décroché deux victoires et fut à un moment en lice pour le titre, avant de rentrer dans le rang et finir sa campagne 2016 au cinquième rang final.

