Nasr déplore le manque de Brésiliens en F1

Felipe Nasr, absent des grilles de départ en 2017, se dit inquiet face au déclin de la présence brésilienne en Formule 1.

Autrefois une force vive au sein du peloton, avec des champions du monde tels qu'Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet ou Ayrton Senna, le Brésil a vu le nombre de ses représentants se réduire à peau de chagrin au fil des saisons.

A ce jour, le dernier titre mondial d'un pilote brésilien remonte au sacre de Senna en 1991 (McLaren-Honda), l'ultime succès à Rubens Barrichello au Grand Prix d'Italie 2009.

"Bien sûr que c'est inquiétant, déplore Nasr. Je suis d'autant plus inquiet pour la jeune génération montante. Le Brésil possède une place tellement importante dans l'histoire de la F1 qu'on ne peut laisser cet héritage disparaître."

"Je suis certain que les autorités compétentes au Brésil pensent la même chose, ajoute-t-il. Des efforts doivent constamment être fait pour encourager les jeunes talents."

Remplacé par Pascal Wehrlein chez Sauber, Nasr songerait lui aussi à un retour en 2018 pour lequel il a peaufiné sa préparation, tant sur le plan physique que mental.

"Mon manager étudie les options, commente-t-il. Il est en discussion avec plusieurs équipes mais, comme vous le savez, l'intérêt économique pèse souvent dans la balance."

"Tout est une question de temps mais je me sens prêt, lance-t-il. Mon entrainement a payé et j'ai gagné trois kilos de muscles comme je l'espérais. Demain, donnez-moi une F1 2017 et je saute dedans !"

