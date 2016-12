Nasr admet que son avenir est incertain...

Même s'il espère toujours conserver son volant chez Sauber, Felipe Nasr est inquiet à l'idée de ne pas se retrouver sur la grille de départ à Melbourne dans trois mois.

Le pilote brésilien, qui avait rapporté 2 points précieux à son équipe lors de son Grand Prix national, n'est pas vraiment maître de son destin.

Son sponsor Banco do Brasil a considérablement diminué son budget et cela pourrait s'avérer insuffisant pour poursuivre sa carrière en F1.

Dans l'éventualité où Felipe Massa ne reviendrait pas, cela signifie qu'il n'y aurait plus de Brésiliens sur les Grands Prix et on sait que Bernie Ecclestone y est très attentif, lui dont l'épouse Fabiana est brésilienne.

"Ce serait mauvais pour le sport, a déclaré Nasr à Globo. Le Brésil possède une telle histoire en Formule 1 qu'on ne peut imaginer que cela se produise, mais il y a toujours un risque. J'ignore quel sera l'avenir de Massa, mais le mien est toujours incertain..."

"Je veux être sur la grille l'an prochain et nous travaillons dans ce sens, insiste-t-il. Le marché des transferts s'est ouvert quand Nico Rosberg a annoncé sa retraite, donc une opportunité peut toujours survenir. Avec mes partenaires, nous sommes prêts à la saisir."

