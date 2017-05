Moss a enfin quitté l'hôpital

Sir Stirling Moss a enfin pu regagner son domicile londonien après avoir été hospitalisé pendant 134 jours pour soigner une infection respiratoire qu’il avait contractée vers la fin de l'année 2016.

C’est en effectuant une croisière avec son épouse que le champion sans couronne était tombé malade, trois jours avant Noël.

Après plusieurs mois d’hospitalisation à Singapour et ensuite à Londres, Moss, âgé de 87 ans, a enfin été autorisé par les médecins à quitter l’hôpital.

"Il est ravi d’être de retour auprès de ses proches, précise un communiqué de la famille. Même si une grande partie de sa guérison reste à faire, il dit qu’il est déterminé et qu’il a d’excellents mécaniciens à ses côtés."

"Madame Moss et lui sont extrêmement reconnaissants envers les équipes médicales, ici et à l'étranger, qui ont travaillé inlassablement pour rendre tout cela possible."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.