Mosley : "Liberty aurait dû garder Bernie"

Depuis la mise à l'écart de Bernie Ecclestone par les nouveaux détenteurs des droits commerciaux de la F1, on n'avait pas encore entendu l'ancien président de la FIA Max Mosley.

Ce proche d'Ecclestone, complice de la montée en puissance de la F1 d'abord sous l'égide de la FOCA et puis à la tête de la FIA, avait lui-même été éjecté en 2009 à la suite d'un scandale de mœurs rendu public par les médias anglais.

Comme on pouvait s'y attendre, Mosley vole au secours de son ami Bernie.

"Je pense que cela sera assez difficile pour Liberty Media, a-t-il déclaré sur ITV News. Bernie était brillant pour négocier avec les promoteurs et les organisateurs pour bâtir toute la structure du championnat. Se passer de lui, et des relations personnelles tissées pendant quarante ans, n'est pas judicieux."

"Liberty aurait dû garder Bernie pour ce à quoi il excelle et consacrer leurs propres ressources au développement à venir, comme la télévision interactive, la réalité virtuelle, les réseaux sociaux, internet etc, a poursuivi Mosley. Bernie est synonyme du succès de la F1 : il est unique et on n'a jamais trouvé quelqu'un comme lui pour les rallyes ou l'endurance."

