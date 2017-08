Monza va faire le plein !

Le Grand Prix d'Italie, dont le contrat a été prolongé in extremis l'an dernier jusqu'en 2020, s'annonce sous les meilleurs auspices. Selon l'ancien pilote de F1 Ivan Capelli, qui préside aujourd'hui l'Automobile Club de Milan organisateur de la compétition, les tribunes du vénérable autodrome devraient afficher complet en septembre prochain.

La principale raison de ce regain d'intérêt repose évidemment sur la belle campagne de la Scuderia Ferrari cette saison, Sebastian Vettel trônant actuellement en tête du classement provisoire du championnat du monde avec 14 points d'avance sur Lewis Hamilton.

Les tifosi devraient donc être nombreux pour célébrer le culte de leur chère Scuderia en croisant les doigts pour retrouver les pilotes Ferrari sur le podium au moment où, comme le veut une tradition bien établie, ils envahiront la piste pour agiter leurs drapeaux.

"Nous avons déjà vendu 35 % de tickets en plus que l'année dernière à pareille époque, se réjouit Capelli. Nous nous attendons à ce que la course se déroule à guichets fermés tant la demande est grande. Le retour de Ferrari au premier plan suscite un enthousiasme qui est palpable jusque dans les conversations de bistrot, autour du cappuccino : on ne parle plus de foot, on parle de F1 !"

"Je pense vraiment que Sebastian Vettel peut devenir champion du monde cette année, assure-t-il. Cela boosterait encore la popularité de la Formule 1 en Italie avec la garantie de voir le Grand Prix rester ici à Monza dans un futur plus lointain. C'est important pour nous parce que nous fêterons le centenaire du circuit en 2022."

