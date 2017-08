Monza du point de vue pneumatique

Le Grand Prix d'Italie se profile déjà à l'horizon et Pirelli propose pour sa course à domicile à Monza les pneumatiques médium, tendres et super-tendres, soit la sélection qui prévalait déjà l’an passé.

Cette combinaison a été choisie pour garantir l’équilibre optimal entre performance, sur ce circuit surnommé "le Temple de la vitesse", et durabilité en raison des fortes charges d’énergies imposées par les hautes vitesses de pointe.

Un phénomène tout particulièrement observé avec les voitures de la dernière génération et dans les courbes rapides telles que Parabolica ou Lesmo.

L’Italie connaissant l’un des étés les plus chauds de son histoire, les températures devraient être élevées ce week-end au cours du Grand Prix, accentuant encore davantage les contraintes imposées aux pneumatiques.

"Avec la génération 2017 des monoplaces, nous devrions observer des vitesses de pointe similaires, voire inférieures, mais au contraire des charges d’énergies supplémentaires dans les pneumatiques en raison de l’augmentation des appuis, imposé par la nouvelle réglementation", rappelle le responsable de la compétition de Pirelli Mario Isola.

"Notre sélection a également été dictée par le risque de cloques observées à Monza par le passé en raison des freinages appuyés en bout de lignes droites."

"Cela signifie que les flancs intérieurs de la bande de roulement peuvent rapidement être en surchauffe et accentuer ce phénomène par rapport aux autres circuits, souligne-t-il. Les essais libres auront donc valeur de test pour évaluer leur influence sur la tenue des pneumatiques et ainsi définir les potentielles stratégies."



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.