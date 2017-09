Montoya bat un record mondial de vitesse

L’ancien pilote de Formule 1 Juan Pablo Montoya a battu un record de vitesse sur route au volant de la Bugatti Chiron, un hypercar vendu pour la modique somme de… 2,7 millions de dollars !

Bugatti a récemment fait venir Montoya sur sa piste d’essais d’Erha Lessein, en Allemagne, dans le but de réaliser l’exercice du 0-400-0 km/h le plus rapidement possible avec la Chiron. Objectif accompli en 41,96 secondes !

Montoya – qui n’était pas équipé du système de protection HANS lors de sa tentative – a atteint la barre des 400 km/h en 32,6 secondes avant de sauter sur la pédale de frein huit dixièmes de seconde plus tard.

Bugatti tentera en 2018 avec la Chiron d’établir un nouveau record du monde de vitesse de pointe pour un véhicule de série. Montoya s’est d’ores et déjà porté candidat pour participer à cette tentative. Le record actuel est détenu par la Bugatti Veyron 16,4 Super Sport depuis 2010.

"J’ai déjà inscrit la date dans mon agenda, si jamais ils m’appellent à nouveau", a réagi le pilote colombien, vainqueur à sept reprises durant sa carrière en F1.

La Bugatti Chiron est propulsée par un moteur W16 8 litres 4 turbos pouvant développer jusqu’à 1.500 chevaux.

