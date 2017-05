Monaco du point de vue pneumatique

Après avoir nominé les trois mélanges de gommes les plus durs lors du précédent Grand Prix en Espagne, Pirelli propose ce week-end la sélection la plus tendre de sa gamme – les tendres, les super-tendres et les ultra-tendres – sur un circuit de Monaco aux caractéristiques très différentes.

Ce célèbre tracé urbain est en effet réputé pour sa faible vitesse moyenne et une dégradation contenue des pneumatiques qui devraient mener à des stratégies d’un arrêt au stand.

La manière d’appréhender tactiquement cette course exigeante et indécise demeure cependant une grande inconnue pour les teams…

"La sélection des trois mélanges les plus tendres représente un choix logique à Monaco, mais pour autant, les options stratégiques seront nombreuses", affirme le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola.

"L’usure et la dégradation sont en effet si faibles que les teams peuvent choisir n’importe quel moment de la course pour respecter leur unique arrêt, et ainsi basculer des ultra-tendres aux super-tendres qui devraient constituer le choix prioritaire."

"Il s’agit du premier Grand Prix de l’année pour lequel chaque pilote a pu déterminer sa propre allocation. Mais comme nous nous y attendions, la majorité s’est exprimée en faveur des ultra-tendres qui seront utilisés tant en qualifications qu’en course."

