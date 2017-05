Mister Lola n'est plus

Le fondateur de Lola Cars, Eric Broadley, est décédé le week-end dernier à l'âge de 88 ans.

Architecte de formation, Broadley a commencé à courir au lendemain de la guerre avec des petites autos à moteur 750 cc en renonçant rapidement au pilotage pour privilégier la construction des monoplaces.

Lola Cars a été créé en 1957 avec l'apparition d'une voiture de sport à moteur avant.

La Formule 1 fut abordée dès les années soixante quand Lola a fourni des châssis au Team Parnell, avec une pole position pour John Surtees. Broadley fut aussi à l'origine de la Ford GT40 victorieuse au Mans.

Présent sur tous les fronts du sport automobile et dans toutes les catégories avec plus de mille voitures produites, on a revu Lola en F1 d'abord avec l'écurie Beatrice Haas en 1985 puis avec l'équipe française Larrousse et la Scuderia Italia, sans grand succès. Broadley décida alors de lancer son propre team de F1 en 1997 mais l'opération tourna au fiasco, au point d'entraîner l'entreprise dans la voie d'un inexorable déclin.

