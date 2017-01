Encore un mince espoir pour Manor ?

L'administrateur judiciaire chargé de la liquidation de l'écurie Manor Racing est parvenu à réunir les fonds pour couvrir les salaires du mois de janvier.

La société avait déposé le bilan le 6 janvier et placé entre les mains de FRP Advisory.

Une centaine d'employés travaillent toujours dans l'usine de Banbury à l'adaptation des monoplaces 2016 au règlement technique 2017 dans l'espoir de les aligner à Melbourne.

Mais le temps presse et si un repreneur n'est pas trouvé d'ici la fin de la semaine prochaine, soit le vendredi 20 janvier, la messe sera dite. Selon la BBC, des discussions auraient repris avec un des candidats à la reprise, vraisemblablement un consortium asiatique.

La piste Ron Dennis aurait en effet été abandonnée. Une demande a été introduite auprès de la FIA pour autoriser Manor à exploiter des châssis 2016 cette saison en les modifiant pour respecter le règlement 2017, dont on sait qu'il engendre des changements radicaux.

Si l'équipe anglaise était sauvée in extremis, elle pourrait théoriquement manquer les trois premiers Grands Prix de la saison et prendre le championnat en marche à Sotchi fin avril, ce qui lui laisserait plus de temps pour se préparer.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter