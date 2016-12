Mick Schumacher : "Je veux devenir champion de F1"

Mick Schumacher aspire au même parcours que son père, qui reste à ce jour le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1.

Le jeune pilote allemand de 17 ans rejoindra le championnat d’Europe de Formule 3 l’année prochaine, avec la ferme intention de rejoindre la catégorie reine du sport automobile en 2018 ou 2019, et d’y remporter un titre de champion du monde ensuite.

"Comme n’importe quel pilote, je veux devenir champion du monde de Formule 1", confie Schumi Jr au Bild.

"La Formule 3 représente la prochaine étape dans ma carrière de pilote et il me tarde d’être en 2017. Ce sera un sacré défi à relever, mais les essais auxquels j’ai pris part ces dernières semaines ont montré que la voiture était sympa à piloter."

"Tous les grands noms sont passés par cette catégorie. D’un point de vue professionnel, cela me rapproche un peu plus de la Formule 1. Donc, ce sera aussi un peu plus difficile."

Mick Schumacher a terminé à la deuxième place du championnat allemand de Formule 4 en 2016 et il a obtenu un résultat identique en F4 italienne.

