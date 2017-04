Le message poignant de Billy Monger

Amputé de ses deux jambes suite à un terrible accident lors d’une course de F4 à Donington Park, Billy Monger s’est exprimé pour la première fois via son compte Twitter.

Un élan de solidarité a permis de récolter pas moins de 750.000 livres sterling pour venir en aide à la famille du jeune pilote de 17 ans.

En plus de remercier tous ceux qui l'ont aidé ou soutenu, le Britannique a rendu un hommage touchant à un membre particulier de sa famille.

"Tout d’abord, je vous remercie tous un par un, déclare Monger. Vos messages remplis de gentillesse ont donné la force à ma famille et moi d’aller de l’avant au cours de cette semaine écoulée. L’amour et la générosité dont ont fait preuve la communauté des sports mécaniques, les fans ainsi que tous ceux qui m’ont soutenu sont incroyables, en plus d’être une grande source d’inspiration."

"A tous les commissaires, médecins, docteurs, membres de l’équipe de transfert aérien et de l’équipe d’extraction à Donington ainsi qu’au personnel du Queens Medical Centre, que puis-je dire de plus ?, ajoute l’adolescent. Sans vous, je ne serais plus là aujourd’hui. J’aimerais tous vous remercier pour m’avoir sauvé la vie."

"Mais la véritable héroïne dans cet événement tragique fut ma sœur Bonny. C’est elle qui m’a donné la force pour continuer à me battre. C’est une attitude que je continue à appliquer maintenant… et je l'appliquerai pour le restant de mes jours."

