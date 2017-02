Le message de Clarkson à Liberty Media

Réputé pour ne pas mâcher ses mots, le célèbre journaliste Jeremy Clarkson, longtemps animateur de "Top Gear" sur la BBC, a donné son avis sur le rachat de la Formule 1 par Liberty Media.

Le Britannique coprésente depuis novembre 2016 "The Grand Tour", une émission automobile produite par Amazon qui pulvérise tous les records de téléchargement.

S’il espère que le groupe américain pourra rendre la F1 plus attrayante, il estime que le départ de Bernie Ecclestone est positif.

"Il faut rappeler que Chase Carey [le nouveau CEO du F1 Group] est américain, et les Américains ont un don pour le divertissement, indique Clarkson. Le succès de la Nascar en est un parfait exemple. Des stades de 250.000 personnes affichent complet, ce qui ne se voit dans aucune autre discipline."

"Les vieillards riches qui dirigent la Formule 1 doivent savoir que c’est un sport à destination des fans, souligne le compère de Richard Hammond et James May. La seule solution qui permettra de faire revenir les passionnés de F1 et d’attirer les sponsors est de la rendre plus excitante qu’auparavant. Je pense que les Américains en sont conscients, et je prie pour qu’ils y parviennent."

"J’ai rencontré Bernie Ecclestone quelques fois ces dernières années et le fait qu’il ait été écarté est une bonne chose selon moi, conclut-il. La Formule 1 va désormais être gérée comme un vrai show et non plus comme un moyen de permettre à des vieux hommes riches de s’enrichir encore plus."

