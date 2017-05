Le message de Button à Alonso

Présent au siège de McLaren, à Woking, ce mercredi après-midi pour s’habituer au pilotage de la MCL32 dans le simulateur, Jenson Button a tourné une courte vidéo dans laquelle il s’adresse à Fernando Alonso.

Le champion du monde 2009 de Formule 1 a accepté de remplacer Alonso pour le Grand Prix de Monaco, étant donné que l’Espagnol sera aux Etats-Unis ce week-end-là pour y disputer les 500 Miles d’Indianapolis

"Fernando, c’est ton remplaçant ici. Tu te rappelles de moi ? Il n’y a pas si longtemps nous étions équipiers !", plaisante Button dans la vidéo, disponible ci-dessous en anglais.

"Je viens à l’instant de voir une photo de ta voiture, qui a l’air superbe, avec une jolie couleur orange, la bonne couleur orange de McLaren à vrai dire. C’est vraiment sympa, et on m’a dit que tu allais bientôt la piloter. Donc, bonne chance, fais bien attention à toi, et gagne cette course ! Après tout, tu y vas pour ça."

"De mon côté, je prendrai bien soin de ta voiture à Monaco, avec pour objectif d’inscrire de juteux points afin de te rendre jaloux de ne pas avoir disputé ce Grand Prix !"