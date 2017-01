Mercedes toujours imbattable en 2017 ?

Si la réglementation technique 2017 est vue par certains observateurs comme une aubaine pour chambouler la hiérarchie, Mercedes pourrait néanmoins conserver son hégémonie.

C’est du moins la crainte émise par le fraichement retraité Jenson Button, désormais réserviste pour McLaren-Honda, qui estime que la supériorité du groupe propulseur de la marque allemande sera suffisante pour permettre aux Flèches d’Argent de continuer à dominer la Formule 1.

"La grosse inconnue de la saison à venir est de savoir si les autres écuries parviendront à combler leur retard sur Mercedes, a confié Button lors de la Race of Champions à Miami. Ils sont très forts depuis trois ans et personne ne sait s’ils le seront encore avec l’avènement de la nouvelle réglementation. Les F1 génèreront plus de trainée, ce qui implique un moteur très puissant. Et Mercedes en possède justement un."

"Si une écurie parvient à se mettre au niveau des W08 en 2017, cela signifie qu’elle aura accompli du sacré bon boulot pendant l’hiver, ajoute JB. Tout le monde veut une saison positive, et c’est important d’avoir plusieurs teams se battant aux avant-postes. C’est ce qu’il nous faut après trois années de domination Mercedes. Cela serait très positif pour l’image de la Formule 1. Espérons que cela soit le début d’un beau chapitre du championnat."