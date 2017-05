Mercedes surprend avec sa “cape”

On savait que Mercedes roulerait à Barcelone avec une version sensiblement remaniée de la W08.

On s’attendait moins à ce que l’écurie remodèle complètement les ailettes recourbées placées sous le capot (ci-contre marquées en jaune).

D’ordinaire compactes et fixées sous la monocoque, les “turning vanes” ont ici été considérablement allongées et avancées. Elles prennent naissance de part et d’autre du capot et se rejoignent sous lui pour constituer une sorte d’extracteur, en forme de "cape".

Les ailettes recourbées servent habituellement à diriger et réénergiser le vortex Y250. Le rôle précis de cet élément inédit et très particulier est connu des seuls aérodynamiciens de Brackley, emmenés par Mike Elliot.

On note que les attaches de caméras deviennent de véritables déflecteurs et que la prise d'air du "S-duct" n'est plus visible.

Les déflecteurs latéraux, déjà largement fractionnés, ont encore gagné des entailles et appendices, alors qu’à l’arrière le “monkey seat” a été remodelé.

Par ailleurs, on sait que l’écurie doit introduire ce week-end une version révisée de la boîte originale (plus légère), ainsi que des suspensions avant et arrière retouchées, ce qui devrait lui permettre de placer plus librement du lest sur la voiture en fonction des circuits.

