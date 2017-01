Pourquoi Mercedes n’a pas pris Wehrlein ou Ocon

Toto Wolff a justifié la décision de Mercedes d’aller chercher Valtteri Bottas chez Williams pour remplacer Nico Rosberg cette saison.

L’équipe championne du monde en titre disposait pourtant de deux autres alternatives avec Pascal Wehrlein et Esteban Ocon, qui font partie du programme de détection de jeunes pilotes mis en place par Mercedes.

"Oui, nous avons Pascal et Esteban dans notre programme", reconnaît le responsable de la compétition de Mercedes.

"Mais notre idée est de les développer, pas de les jeter dans un environnement inapproprié alors qu’ils ne sont pas encore prêts."

"Pascal est rapide et brillant, et le prendre pour remplacer Nico a été envisagé, explique Wolff. Mais il doit encore apprendre et achever sa phase de développement. Il doit pouvoir faire des erreurs et apprendre de celles-ci. Et il n’aurait pas pu faire ça chez Mercedes."

"Sergio Pérez, Heikki Kovalainen ou encore Kevin Magnussen : voici trois pilotes qui ont été trop rapidement propulsés dans une équipe de pointe. Ce sont de parfaits exemples."

"C’est la même chose avec Esteban, d’autant plus qu’il avait déjà signé un contrat avec Force India. Brûler les étapes peut détruire des carrières, et ça nous ne le voulons pas, surtout pour les pilotes de notre programme."

Wehrlein disputera la saison de Formule 1 à venir pour Sauber, alors que Ocon défendra les couleurs de Force India, avec qui il a signé un contrat de deux ans.

