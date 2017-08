Hamilton et Bottas reçoivent un nouveau moteur

Mercedes a installé à Spa une nouvelle évolution de son bloc M08 dans les monoplaces de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Plus précisément, un quatrième exemplaire – optimisé – du moteur thermique, du turbocompresseur et du MGU-H a été introduit sur chaque Flèche d’argent, ce qui signifie que toute éventuelle évolution ultérieure entraînera une pénalité. En effet, le règlement limite à quatre le nombre d’exemplaires pour chacun des six composants d’un “power unit” (moteur à combustion, turbocompresseur, MGU-K et –H, batterie et boîtier électronique).

L’évolution apparue ce week-end apporterait un supplément de performance, alors que la version précédente s’était concentrée sur la fiabilité du V6 hybride.

Bien qu’il reste encore neuf Grands Prix au calendrier, les motoristes de Brixworth sont convaincus de pouvoir les disputer avec le parc de moteurs actuel.

Ferrari, qui avait déjà introduit sa quatrième évolution avant la trêve estivale, dispose donc d’un “pool” plus ancien. La Scuderia espère pourtant éviter les pénalités liées à l’introduction d’un cinquième exemplaire de l’un des éléments.

Les moteurs seront mis à contribution ce week-end, ainsi que le prochain, Spa et Monza imposant de longues périodes de pleine charge aux V6.

