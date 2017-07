Mercedes explique sa panne de radio

Mercedes a révélé que c’est la rupture d’un câble de fibre optique dans son garage qui a provoqué les problèmes de liaison radio dont a principalement souffert Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie.

Cette panne a perturbé la communication entre le stand et les pilotes, mais aussi la télémétrie :

“C’est un problème local de hardware, a expliqué Toto Wolff au site Autosport. Nous avons découvert qu’un câble de fibre optique était rompu, ce qui nous a forcé à opérer à l’aveuglette.”

“Tout notre système de communication et de données est tombé en panne. Nous n’avions plus aucune communication dans le garage ni sur le muret. Donc pas de radio, pas de data, pas d’images de la télévision. Nous avons réussi à le rétablir de temps en temps, mais cela nous a lourdement handicapé. Lewis pouvait entendre certains messages, mais pas d’autres.”

Ces usines de Brackley et de Brixworth (moteurs) ont du coup envoyé des informations à l’équipe à travers d’autres moyens. Pour autant, la panne a desservi l’écurie, Hamilton ayant suggéré qu’il aurait pu retarder son arrêt et échanger plus tôt.de position avec son équipier.

“Nous aurions pu intervertir les positions quelques tours plus tôt, Lewis nous a dit après coup qu’il aurait pu aller beaucoup plus vite. Il nous a aussi avoué que ses gommes étaient en bon état, ce qui nous aurait permis de la laisser plus longtemps en piste si nous avions pu communiquer normalement.”

“Cela aurait pu avoir un impact considérable sur le résultat, car nous étions très proches des Ferrari à la fin. Mais ce n’est pas avec des ‘si’ qu’on gagne des courses.”

