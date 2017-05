La Mercedes-AMG Project One dévoile ses entrailles

Alors qu’elle sera officiellement dévoilée lors du prochain salon automobile de Francfort en septembre prochain, la Mercedes AMG-One se montre un peu plus.

L’hypercar du constructeur allemand a officiellement dévoilé son groupe propulseur tout en étant plus exhaustive sur ses caractéristiques techniques.

Pour rappel, le nouveau monstre teuton sera équipé d’un V6 F1 turbo hybride dans sa spécification 2015, soit le même moteur avec lequel Lewis Hamilton a glané son troisième titre de champion du monde. Celui-ci est néanmoins bridé à 11.000 Tr/Min dans un souci de fiabilité. Cela ne l’empêche pas de dépasser allègrement la barre des 700 chevaux.

Le petit bloc de 1600cm³ sera suppléé par quatre moteurs électriques. Comme en Formule 1, on retrouvera un MGU-H au niveau du turbocompresseur et un MGU-K en sortie du vilebrequin. A cela s’ajoutent deux autres moteurs qui entraîneront les roues avant, ce qui permettra à la Project One de passer à la demande en quatre roues motrices. L’engin développera ainsi plus de 1000 chevaux en puissance cumulée.

Parmi les autres grandes lignes du cahier de charges, on recense une boîte automatique à 8 rapports avec palettes, des gros freins en céramique et une suspension typée course. Avec cette bête échappée des circuits, Mercedes compte fêter dignement le 50ème anniversaire de sa filiale AMG. La société basée à Affalterbach en produira 275 exemplaires, lesquels ont d’ores et déjà tous trouvé preneur !

