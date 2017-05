"Mercedes face à un problème que Ferrari n’a pas"

Un casse-tête majeur pourrait se présenter à Mercedes dans la course au titre si Valtteri Bottas et Lewis Hamilton passaient la saison à se prendre des points entre eux.

C’est ce que pense Martin Brundle, deux jours après la victoire de Bottas au Grand Prix de Russie et la décevante quatrième place de Hamilton.

"Bottas a battu deux fois de suite Hamilton en qualifications et il l’a clairement dominé en course à Sotchi", déclare Brundle au micro de la chaîne Sky Sports.

"Mercedes est maintenant confrontée à un problème. Et c’est un problème que Ferrari n’a pas avec Vettel et Räikkönen. Après, la saison est encore longue et il reste encore beaucoup de points à attribuer."

Fort de sa victoire obtenue à Sotchi, la première de sa carrière, Bottas est revenu à dix points seulement de Hamilton au classement général.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter