Un membre-clé de McLaren rejoint Williams

Après le départ confirmé hier de Jost Capito, McLaren-Honda vient de perdre une autre personnalité importante de son écurie de course.

David Redding, qui occupait le poste de team manager au sein de la formation britannique depuis quinze ans, est en partance pour Williams, avec des responsabilités qui restent à définir.

Il sera remplacé par différents membres du staff de Woking qui se partageront les fonctions qu'il occupait.

"Nous pouvons confirmer que David Redding quitte l’équipe, a indiqué un porte-parole de McLaren. Notre chef-mécanicien Paul James lui succédera et se focalisera sur l’aspect opérationnel et managérial de son rôle de team manager. Il sera remplacé par Kari Lammenrenta. Andrea Stella, notre responsable des opérations piste, assurera quant à lui les responsabilités sportives et les relations avec la FIA."

Redding faisait partie des meubles de McLaren depuis près de 20 saisons. Il avait d’abord rejoint l’équipe en 1995 en tant que chef-mécanicien. Après une fugue chez Stewart Grand Prix, il était revenu en 2000, occupant différents rôles dans l’ingénierie ou encore les compétences opérationnelles. Son recrutement par Williams indique aussi la volonté de formation de Grove de se renforcer.

