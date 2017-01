Melbourne doit s'adapter aux monoplaces 2017

L'Albert Park de Melbourne, où se tiendra le Grand Prix d'Australie en ouverture de la saison 2017, devra entreprendre plusieurs modifications de son tracé afin de répondre aux exigences imposées par les nouvelles monoplaces de F1.

Les travaux seront effectués à la demande de la FIA, soucieuse que les voitures, qui seront plus rapides chaussées de pneus Pirelli plus larges et d'un package aérodynamique revu, puissent évoluer convenablement sur les 5,5 kilomètres du tracé.

"Nous avons pris connaissance de toutes les informations fournies par la FIA, déclare Craig Moca, responsable de la gestion des infrastructures. Etant un circuit non-permanent, nous avons dû confectionner de nouveaux murs de pneus (aux virages 1,6 et 14, ndlr) et investir dans 80 mètres de barrières Tecpro (au virage 12, ndlr)."

A en croire les données fournies par la FIA, les vitesses de passage en courbe devraient augmenter de 20 à 50 km/h avec des distances de freinage 20 à 30 mètres plus courtes. Les temps au tour devraient également se réduire de 3 à 4 secondes en fonction des voitures.

"C'est un fameux pas en avant pour nous, poursuit le manager australien. Aujourd'hui, nous passons du statut de 'circuit à l'ancienne' à celui de piste à la pointe avec de nouvelles barrières conçues pour les chocs à haute vitesse à la place des pneus."

"Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la FIA a choisi ces virages spécifiques, précise-t-il. En faisant mes propres recherches, notamment en visionnant le tour qualificatif de Lewis Hamilton en 2015, j'ai pu voir combien les vitesses atteintes étaient élevées."

"Et au vu du futur règlement, ces changements étaient devenus nécessaires à cause de la proximité de nos barrières avec la piste. Le but est de faire en sorte qu'un pilote s'en sorte indemne ou n'endommage pas trop sa voiture en cas de sortie", conclut Moca.

Le Grand Prix d'Australie se déroulera sur le circuit de l'Albert Park le week-end du 26 mars.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.