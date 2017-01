McLaren tease la couleur de sa nouvelle monoplace

Il semble se confirmer que McLaren a opté pour un changement radical de livrée pour la monoplace qu'elle alignera pour cette saison 2017 de F1.

L’équipe britannique a publié deux nouvelles photos sur son compte Twitter laissant penser que l’orange serait bien la couleur dominante de la MP4-32 cette année.

La nouvelle McLaren, qui sera confiée à Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne cette saison, sera dévoilée le 24 février prochain au siège de l'écurie, à Woking, en Angleterre.

Loving the kaleidoscope of McLarens in the heritage bays this morning. #MTCSnaps pic.twitter.com/iMRSmwJ8FP

— McLaren (@McLarenF1) 27 janvier 2017