McLaren-Renault, c'est enfin officiel !

McLaren vient d’officialiser la fin de son association avec Honda au terme de cette saison 2017 de Formule 1, sept ans avant l’échéance initiale de leur contrat.

McLaren sera motorisée par Renault pour la période 2018-2020. L’équipe britannique, titrée à huit reprises en F1, n’a plus remporté de Grand Prix depuis 2012, lorsqu’elle était toujours propulsée par un V8 atmosphérique Mercedes.

"Il s’agit d’une décision stratégique pour Renault Sport Racing", commente Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing.

"C’est la première fois que nous allons travailler avec McLaren et nous sommes fiers d’être parvenus à un accord avec une structure possédant un tel historique en Formule 1."

"L’alliance ne sera pas seulement technique et sportive : elle s’accompagnera également de bénéfices sur le plan du marketing et de la communication. Nous savons que McLaren nous poussera dans nos derniers retranchements sur la piste et cette compétition sera bénéfique pour tous."

Depuis l’entame de son partenariat avec Honda en 2015, McLaren n’a obtenu que trois cinquièmes places comme meilleur résultat.

L’écurie pointe actuellement à l’avant-dernière place au championnat des constructeurs, avec seulement 11 points inscrits en l’espace de 13 Grands Prix.

