McLaren pourrait construire son propre moteur en 2021

McLaren n’exclut pas de concevoir son propre moteur de Formule 1 à partir de 2021, date à laquelle un nouveau groupe propulseur sera introduit en F1.

Ce nouveau moteur devrait être plus simple et moins onéreux à fabriquer que les V6 turbo hybrides actuels, et émettre plus de décibels.

"Nous sommes curieux de voir quel sera le moteur que nous utiliserons en F1 en 2021. En fonction de la réglementation qui sera adoptée, nous pourrions envisager de concevoir notre propre moteur ou de nouveaux constructeurs pourraient vouloir entrer en F1", déclare Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, cité par ESPN.

"Mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur les trois années qu’il nous reste avant l’arrivée de ce nouveau moteur. Mais je crois que le paysage de la Formule 1 va changer d’une façon très positive en 2021 avec de possibles budgets plafonnés, une nouvelle distribution des revenus entre les équipes et l’introduction d’un nouveau moteur."

En attendant la saison 2021, McLaren doit prendre des décisions importantes dans les jours à venir : poursuivre avec Honda, au risque de vivre une nouvelle année de calvaire en 2018 et de perdre Fernando Alonso, ou passer à un moteur Renault. Réponse dans les jours qui viennent...

