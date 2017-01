McLaren ne se contentera pas d'une quatrième place

2017 doit être l’année de la concrétisation pour McLaren-Honda qui vivrait une quatrième place au classement des constructeurs comme une déception.

C’est ce qu’a affirmé Jonathan Neale, responsable des opérations à Woking, interrogé au salon Autosport International de Birmingham.

Le Britannique estime que la nouvelle réglementation technique devrait permettre à son équipe de revenir sur le devant de la scène.

"Nous devons avoir des ambitions élevées, martèle Neale. Je serais déçu si nous finissons la saison au quatrième rang. C’est l’approche la plus pragmatique mais, en F1, on n’avance à rien en ayant cette mentalité. Nous voulons gagner, et ce le plus tôt possible ! Pour se faire, nous disposons d’une équipe ainsi que de deux pilotes en mesure de l’emporter."

"Honda et nous-mêmes devons tout faire pour combler notre retard en performance, précise-t-il. La nouvelle réglementation sur l’aérodynamique ainsi que l’inconnue régnant autour des pneus sont des opportunités pour nous. Nous pouvons capitaliser là-dessus pour revenir aux avant-postes. Mais nous ne sommes pas encore sûrs que cela va fonctionner."

Les efforts de Fernando Alonso et Jenson Button ont permis à McLaren-Honda d'achever la saison écoulée au sixième rang chez les constructeurs, à 62 unités néanmoins de Williams.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter