Une McLaren MP4-32 bien née ?

Si McLaren-Honda sort de deux saisons peu convaincantes, l’écurie basée à Woking pourrait redresser la tête en 2017 grâce à une monoplace en nette progression par rapport à ses devancières.

C’est ce qu’a affirmé Zak Brown, nouvel homme fort de la formation britannique, qui a également loué le travail des ingénieurs de Honda, même s’il y a encore beaucoup à faire pour revendiquer la victoire à la régulière.

"Je suis en contact permanent avec Jonathan Neale et Eric Boullier, ainsi qu’avec nos meilleurs ingénieurs : nous aurons un châssis 2017 correct, a confié l’Américain. Je ne vais pas faire de prévisions exactes mais tout indique que nos gars ont fait un très bon boulot par rapport aux objectifs que nous souhaitions atteindre dans le cadre de la nouvelle réglementation technique."

"Il ne faut pas oublier Honda qui est un partenaire fantastique, a ajouté Brown. Aucune entreprise dans le monde fabrique autant de moteurs et ses ingénieurs ont énormément de connaissances sur la suralimentation. Certes, 2015 et 2016 étaient pour nous des années d’apprentissage et nous ne serons pas de retour aux avant-postes en 2017 non plus. Mais comme je l’ai dit, nous faisons des progrès et c’est important."

