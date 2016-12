McLaren au Mans... avec Alonso ?

Selon le site espagnol Motor y Racing Fernando Alonso pourrait disputer les prochaines 24 Heures du Mans.

Le double Champion du monde n'a jamais caché son intérêt pour la plus grande course d'endurance du monde et, lors d'une récente conversation avec le nouveau CEO de McLaren Zak Brown, le projet aurait été abordé.

McLaren souhaite justement courir au Mans avec sa 650S GT3 engagée en catégorie LM-GTE Pro.

"Nous avons le désir de revenir aux 24 Heures du Mans en GT, aurait affirmé Brown. Fernando est également intéressé par cette épreuve et, comme le calendrier de la F1 permettrait aujourd'hui de mener à bien ce projet, nous allons nous y atteler."

Jenson Button, fraîchement retraité mais toujours sous contrat avec McLaren, et Mark Webber, grand ami d'Alonso présent au Mans ces dernières années pour Porsche, seraient pressentis pour former un équipage vedette pour les 24 Heures. McLaren s'est déjà imposé dans la Sarthe en 1995 avec la F1-GTR. Eric Boullier, directeur de la compétition à Woking, est aussi un grand fan du Mans. Affaire à suivre...

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.