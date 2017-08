McLaren confirme Vandoorne pour 2018 mais pas Alonso

McLaren vient d’annoncer le maintien de Stoffel Vandoorne dans son équipe comme pilote titulaire pour la saison 2018 de Formule 1.

L’annonce, qui intervient en marge du Grand Prix de Belgique prévu ce week-end à Spa-Francorchamps, n’est guère surprenante dans la mesure où le pilote belge avait signé l’an dernier un contrat de longue durée avec l'écurie britannique.

"Je suis ravi que l’équipe ait formellement annoncé que je serai toujours des leurs l’année prochaine", a réagi Vandoorne dans un communiqué mis en ligne par son équipe.

"Cela va me permettre d’aborder la seconde moitié de la saison d’une manière plus détendue, en me concentrant sur un seul objectif : extraire le plein potentiel de la voiture, avec l'aide de mes ingénieurs et de toutes les personnes qui m’entourent."

"J’ai énormément appris durant la première partie de ce championnat 2017, aux côtés de mes ingénieurs, de mes mécaniciens, d’Eric [Boullier], de Zak [Brown], de Jonathan [Neale] ainsi que de Fernando [Alonso], qui est un pilote brillant et aussi un excellent équipier."

Fernando Alonso n'a de son côté par encore pris sa décision pour 2018 alors que son contrat avec McLaren expire à la fin de cette année.

