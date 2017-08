Massa voit son avenir en Formula E

Il y a un an, Felipe Massa tirait sa révérence à la veille du Grand Prix d'Italie en annonçant qu'il prendrait sa retraite de la F1 à la fin de la saison. On connaît la suite : le pas de côté imprévu effectué par Nico Rosberg libéra un volant de pointe chez Mercedes et c'est Valtteri Bottas qui a décroché la timbale.

Pour assurer la continuité chez Williams aux côtés du rookie Lance Stroll, Felipe Massa fut donc rappelé in extremis. On ignore si le Brésilien souhaite vraiment prolonger son association avec Williams l'an prochain, même s'il a affirmé ne voir aucune raison de ne pas continuer.

L'écurie britannique, déjà frileuse voici douze mois, se tâte encore : la rumeur selon laquelle une offre aurait été faite à Fernando Alonso, même si elle a été démentie depuis, n'accorde pas un grand crédit à la candidature de Massa pour 2018.

Sa récente défaillance physique en Hongrie (où il fut pris de vertiges), lorsqu'il fut remplacé au pied levé par Paul di Resta, ne plaide pas non plus en sa faveur, pas plus que sa sortie de route aux essais libres à Spa même si Felipe a remarquablement redressé la barre en course en remontant en huitième position à l'arrivée, en inscrivant des points précieux pour Williams.

Dès lors, le vétéran de 261 Grands Prix (dont onze victoires) réfléchit à son avenir. L'an passé à pareille époque, il avait testé à Donington une Formula E de l'équipe Jaguar (voir photo ci-dessus), dont l'exploitation est assurée par Williams, et il pourrait être tenté par une nouvelle aventure électrique.

"La Formula E me plaît, confirme Felipe. Ma préférence reste à la F1 tant que je suis compétitif, mais la FE représente une alternative intéressante. C'est la compétition du futur, avec de nombreux constructeurs impliqués. Il s'agira d'un nouveau départ parce que, après la F1, tout est différent, mais ce challenge pourrait me motiver."

Il faut noter que l'avenir du Grand Prix du Brésil, si aucun pilote brésilien n'était présent sur la grille la saison prochaine, serait en péril après l'édition 2018 faute de promoteur. Or, dans le même temps, la ville de Sao Paulo s'est engagée à organiser un ePrix de Formula E dans un avenir proche. De la décision de Massa pourrait dépendre ce basculement du calendrier...

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.