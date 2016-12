Pourquoi Massa va revenir

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, même s'il y avait anguille sous roche : Felipe Massa va bel et bien renoncer à sa retraite pour reprendre du service chez Williams en 2017.

De la sorte, il permettra à son ex-équipier Valtteri Bottas de saisir la formidable chance que représente le volant de la seconde Mercedes.

Claire Williams a fait des pieds et des mains pour que le Brésilien accepte de revenir, avec un chèque de six millions d'euros à la clé, car il en va de l'avenir de son équipe.

On connaît les arguments à propos du sponsor Martini qui, dans certains pays, ne peut promouvoir ses produits auprès des moins de 25 ans, ce qui excluait les candidatures de Pascal Wehrlein ou de Felipe Nasr. Mais surtout Lance Stroll, le nouvel enfant chéri de Grove, a besoin d'un pilote d'expérience à ses côtés pour apprendre le métier.

Rappelons-nous toutefois que Massa ne voulait pas s'arrêter, c'est Williams qui l'avait (gentiment ?) poussé vers la sortie. Après la trêve estivale, Felipe s'était vu signifier que son contrat ne serait pas renouvelé et il en fut très déçu. Sans autre débouché en F1, il accepta la situation avec dignité, mais on le sentait néanmoins frustré...

A 35 ans, Massa ne s'estime pas fini. N'a-t-il pas clamé haut et fort qu'il voulait poursuivre sa carrière à temps complet dans une autre catégorie ? Sauf qu'en WEC, en Formula E et en DTM, les propositions n'ont pas afflué. Dès lors, quand Claire Williams l'a imploré de revenir (la même qui l'avait congédié quelques mois plus tôt), la tentation a été trop forte. Welcome back, Felipe!

