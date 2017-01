Massa : "Le soutien des fans a joué"

Felipe Massa révèle que le soutien des fans a joué un rôle important dans sa décision de revenir en Formule 1 cette saison.

Le Brésilien a accepté de reporter sa retraite d’un an, à la demande de Williams, afin de pallier le départ de Valtteri Bottas, parti remplacer Nico Rosberg chez Mercedes.

"La retraite inattendue de Nico a eu pour conséquence de provoquer un enchaînement inédit d’évènements", déclare Massa.

"De nombreux fans ont déclaré qu’ils voulaient me voir revenir en Formule 1 quand les médias ont commencé à évoquer la possibilité de mon retour, et ce soutien m’a touché. Cela a clairement influencé ma décision, et je les en remercie."

"Lorsque l’écurie Williams m’a appelé, je ne pouvais pas refuser leur offre", ajoute Massa, dont le contrat passé avec Williams ne porte que sur cette seule saison 2017.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter