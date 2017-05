Massa séduit par Lowe

Felipe Massa estime que l’équipe Williams travaille d’une façon plus intelligente en interne que ces trois dernières années grâce aux recrutements de Paddy Lowe et de Dirk de Beer.

Ancienne éminence grise de Mercedes, Lowe a rejoint Williams comme co-actionnaire et directeur technique en mars de cette année, un mois après que de Beer (ex-aérodynamicien en chef de Ferrari) ait été nommé responsable de l’aérodynamique à l’usine de Grove.

"Ce que je vois dans cette équipe cette année est complètement différent de ce que j’ai vu ces trois dernières années", confie Massa.

"Les gens au sein de l’équipe ont appris à travailler ensemble. Paddy s’est attelé à unir les différents départements. Avant, par exemple, il n’était pas rare de voir les gens d’un département se quereller avec ceux d’un autre car un composant prenait trop de temps à être construit."

"Cette mentalité a changé. A présent, les différents départements sont unis et travaillent main dans la main, comme dans une écurie de pointe. La manière de travailler de l'équipe est plus correcte et plus intelligente que ces dernières années."

Williams occupe actuellement la sixième place au championnat des constructeurs, à trois points seulement de Toro Rosso.

