Massa se voit faire une année de plus en F1

Felipe Massa a déclaré dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters qu’il se voyait très bien poursuivre sa carrière en Formule 1 la saison prochaine.

Faute d’un volant compétitif, le pilote brésilien, qui a fêté ses 36 printemps cette semaine, avait initialement pris sa retraite à la fin de l’année dernière, avant d’effectuer son come-back pour pallier le départ de Valtteri Bottas, parti remplacer Nico Rosberg chez Mercedes.

"Malheureusement, je ne me bats plus pour le titre mais je suis toujours là et j’obtiens toujours de bons résultats", indique le vice-champion du monde 2008 de Formule 1.

"Je suis concentré à 100% sur cette saison mais… si je peux toujours courir à un bon niveau au sein d’une bonne équipe, alors je n’exclus pas de rester une année de plus."

"Si je suis toujours au top de ma condition physique, si les résultats suivent, si l’équipe me veut toujours, alors pourquoi ne pas faire une autre saison ? Je ne me suis jamais senti autant en forme que maintenant, et j’en suis pourtant à ma quinzième saison en F1 cette année !"

Vainqueur à onze reprises pour Ferrari, Massa disputera ce dimanche à Sotchi le 254ème Grand Prix de sa carrière en Formule 1.

