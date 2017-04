Massa ravi de s’intercaler entre les deux Red Bull

Felipe Massa est satisfait du temps qu’il a signé ce samedi après-midi en qualifications à Sotchi.

Sixième à l’issue de la Q3, le pilote brésilien est parvenu à s’intercaler entre les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen avec sa Williams.

"C’était une excellente séance qualificative pour nous", se réjouit-il.

"C’est vraiment agréable de voir que nous sommes entre les deux Red Bull, sachant qu’ils étaient plus performants que nous lors des trois premières courses, aussi bien en qualifications qu’en course, mais cette piste semble mieux nous convenir et nous sommes à la bagarre avec eux."

"Je suis heureux de cette sixième place, d’autant plus qu’il est tout à fait possible que nous puissions rivaliser avec les Red Bull demain pendant la course. Je livrerai le meilleur de moi-même. Je suis extrêmement motivé et j’espère réaliser une bonne course demain", conclut Massa.

