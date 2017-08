Massa portera un casque spécial pour Spa

Felipe Massa sera coiffé d'un casque au design et couleurs revisités à l'occasion du Grand Prix de Belgique qui se disputera du 25 au 27 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le Brésilien s'est joint à une campagne mise sur pied par BBDO, une agence de publicité italienne, et Martini, le sponsor-titre de Williams, afin de sensibiliser sur le rôle joué par la marque de spiritueux dans l'histoire de la Formule 1.

Ce casque, dont le design a été conçu par l'artiste espagnol Kenor, symbolise "The Joy Of Racing" (La Joie de la Course) et sera remis après le week-end spadois à l'heureux gagnant d'un concours conclu cette semaine.

Pour participer, les fans étaient amenés à partager grâce à l'hastag #JoyOfRacing leur ressenti sur la course et le type de joie qu'elle leurs procure.

La vidéo ci-dessous permet de retracer le cheminement du projet et la création du casque que le Brésilien portera à l'occasion du retour de la Formule 1 sur le "Toboggan des Ardennes".

