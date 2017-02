Massa : "Etrange d'être de retour"

Après avoir connu une des plus courtes retraites de l’histoire de la F1, Felipe Massa a admis que le fait de poursuivre le bail avec Williams pour 2017 l’a énormément surpris.

Le Pauliste, présent en Formule 1 depuis 2002, a été rappelé par l’écurie basée à Grove pour remplacer Valtteri Bottas, en partance pour Mercedes.

Le vétéran brésilien aura également pour tâche de servir de guide au novice Lance Stroll.

"C’est pour moi une sensation étrange de revenir en F1 par la fenêtre, d’autant plus que j’ai connu une merveilleuse apothéose à Interlagos avec ce fabuleux hommage du public et de tout le paddock.", a reconnu Massa, interrogé par Channel 4.

"Et tout à coup, j’ai reçu un coup de fil de Claire Williams qui m’a confié que l’équipe avait finalement besoin de moi pour une année supplémentaire et si cela m’intéressait, a-t-il précisé. J’avoue avoir été très surpris quand elle m’a annoncé cela ! Mais ma famille et mes fans m’ont recommandé d’écouter mon cœur, et j’ai donc choisi de revenir. Personne dans mon entourage ne m’a intimé de ne pas faire de come-back."

