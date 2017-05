Massa aurait pu finir 4ème

Le Grand Prix d’Espagne 2017 devra vite être rangé au fond d'un tiroir pour l’écurie Williams qui rentre bredouille de Catalogne.

Classé à la treizième place, Felipe Massa estime qu’il aurait finir quatrième sans sa crevaison du premier tour suite à son accrochage avec Fernando Alonso.

Son équipier Lance Stroll a quant à lui connu une course anonyme en terminant seizième et bon dernier.

"Je suis très déçu, peste Felipe. J’ai pris un départ fantastique en doublant Pérez et Alonso dans la ligne droite. J’ai su éviter l’incident au virage 1 mais Fernando s’est soudainement retrouvé à l’extérieur du virage suivant. Nous nous sommes heurtés et j’ai eu une crevaison. Ma course était ruinée à partir de ce moment."

"Au vu du nombre d’abandons parmi le peloton de tête, j’aurais pu finir quatrième aujourd’hui, ajoute le Brésilien. Je pense que j’aurais vraiment pu y arriver parce que nous avions un très bon rythme en course. Cette contre-performance est vraiment douloureuse parce que nous avons perdu beaucoup de points sur Force India ce dimanche."

"J’ai connu des meilleures courses que celle d’aujourd’hui, enchaîne Stroll. Je ne me sentais pas entièrement à mon aise dans la voiture. Elle ne se comportait pas comme je le souhaitais. Je suis certain que cela ira mieux à Monaco. Je gagne en confiance à chaque course. Mais ce week-end espagnol fut très difficile pour moi."

