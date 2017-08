Massa : "Aucune raison de ne pas rester"

L'an dernier à pareille époque Felipe Massa avait appris que son employeur Williams n'entendait pas prolonger son contrat cette saison. La mort dans l'âme, le Brésilien avait tiré les conclusions qui s'imposaient et termina le championnat en roue libre, convaincu qu'il était de tirer sa révérence.

Pendant l'hiver, les circonstances de la retraite inattendue de Nico Rosberg amenèrent les décideurs de Williams à reconsidérer leur position après avoir libéré Valtteri Bottas : Massa s'imposait comme la seule solution pour mener l'équipe aux côtés du rookie Lance Stroll. Quelques mois plus tard, après avoir rempli sa mission avec une belle constance, le vice-champion du monde 2008 se verrait bien repartir pour un nouveau bail.

"Je ne vois pas vraiment de raison de ne pas rester, a-t-il répondu aux reporters en Hongrie. Après ma semi-retraite qui n'a duré que deux mois, je cours de façon plus décontractée désormais, je prends du plaisir sans ressentir aucune pression. J'ai été malchanceux dans quelques courses, mais je m'amuse toujours autant au volant."

"Physiquement, je suis très en forme, ajoute le vétéran de 36 ans, et je pense que mon expérience est précieuse pour l'équipe : je comprends bien la voiture et j'aide à accélérer son développement. Sur le plan du pilotage, je suis satisfait de mes performances et tant que je prends du plaisir je suis prêt à continuer. Maintenant, on va voir ce que le team va décider..."

