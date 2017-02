Massa a apprécié piloter une Formula E

Felipe Massa a pour la première fois pris le volant d’une monoplace de Formula E cette semaine pour le compte de l’équipe Jaguar, qui collabore avec Williams Advanced Engineering dans le championnat 100% électrique de la FIA.

Le pilote brésilien, qui a accepté de renoncer à prendre sa retraite de la F1, tout du moins pour cette saison 2017, confie qu'il a apprécié l’expérience, bien que "très différente" du pilotage d’une monoplace de Formule 1.

"J’aimerais remercier Panasonic Jaguar Racing pour m’avoir permis de tester leur voiture", déclare-t-il.

"Ce fut une chouette expérience de pouvoir tester une monoplace de Formula E. C’est complètement différent des autres voitures de course que j’ai pilotées jusqu’ici dans ma carrière."

"La puissance est différente, les freins et les pneumatiques également, et le niveau d’appui est lui aussi différent, ce qui nécessite d’avoir un style de pilotage différent. Mais je suis heureux de cette expérience et de ce que j’ai appris. Dans l’ensemble, ce fut une journée bien sympathique."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter