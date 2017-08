Marko : "Vettel est favori pour le titre"

Même si Red Bull Racing espère encore jouer un rôle en vue dans la seconde moitié de la saison, le championnat se jouera entre Mercedes et Ferrari avec Lewis Hamilton et Sebastian Vettel candidats au titre mondial. Actuellement, 14 points séparent les deux hommes au classement des pilotes à l'avantage de l'Allemand alors que Mercedes possède 39 points d'avance sur la Scuderia au classement des constructeurs.

Le consultant motorsport de Red Bull Helmut Marko est un observateur attentif de cette lutte dans laquelle il espère que Daniel Ricciardo et Max Verstappen pourront se mêler à la bagarre pour le podium. Le manager autrichien est aussi proche de Sebastian Vettel, pur produit de la filière junior de Red Bull, et n'est peut-être pas le plus objectif quand on lui demande un pronostic sur l'issue du championnat...

"Je pense que Sebastian Vettel est le favori parce que je connais sa force mentale, confie-t-il au site officiel de la F1. De plus, Ferrari est clairement montée en puissance : à l'exception de Silverstone, on peut dire que la Scuderia a pris l'ascendant sur Mercedes lors des dernières courses. Seules certaines circonstances malheureuses les ont empêché de concrétiser toutes les occasions de bons résultats, mais ils sont bien là."

"Quand je pense à Seb, je me dis qu'il est solide et notre expérience commune démontre qu'il ne lâche jamais rien, ajoute le Dr Marko. En 2010, il comptait 60 points de retard au moment de la trêve estivale et il a pourtant été couronné au finish ! Je pense donc qu'il aura exploité la pause pour recharger ses batteries afin de revenir encore plus fort, car il sait que l'opportunité de remporter un titre avec Ferrari est exceptionnelle. Sa motivation sera donc au plus haut."

