Mariah Carey fera le show à Bakou

Les organisateurs du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui fera escale fin juin à Bakou, ont mis les bouchées doubles pour faire de leur événement un incontournable aux yeux du public.

Outre le spectacle traditionnel qui aura lieu sur le circuit serpentant au coeur de la capitale, les spectateurs auront l'occasion d'assister à une série de concerts avec, en tête d'affiche, la chanteuse américaine Mariah Carey.

"Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cette immense star à Bakou pour la clôture de notre deuxième week-end de Grand Prix", s'est réjoui Arif Rahimov, le directeur exécutif du circuit.

"Qu'elle vienne chanter autant de tubes légendaires sera un vrai privilège pour ce qui s'annonce être l'un des plus gros week-ends de la saison."

Mariah Carey, qui a vendu près de 220 millions de disques dans le monde, rejoint ainsi un line-up déjà impressionnant composé de Nicole Scherzinger et des Black Eyed Peas.

L'ex-leader des Pussycat Dolls (et ancienne compagne d'un certain Lewis Hamilton) se produira samedi dans la foulée de la séance qualificative, suivie le soir par le quatuor mené, entre autres, par les chanteurs Fergie et Will.i.am.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, remporté en 2016 par Nico Rosberg (sous l'appellation Grand Prix d'Europe), se tiendra du 24 au 26 juin sur le circuit de Bakou.

