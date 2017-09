En marge de l'incident Palmer-Alonso...

Nombreux sont ceux qui se sont fait des gorges chaudes de la réaction étonnamment agressive de Fernando Alonso après son altercation en piste avec Jolyon Palmer dimanche passé à Monza. On se souvient que la McLaren et la Renault s'étaient presque touchées au freinage de la deuxième chicane, le pilote britannique coupant au plus court sans pour autant rendre la position à son rival espagnol, ce qui lui a valu 5 secondes de pénalité et un point de moins sur sa licence.

Alonso s'était lamenté à la radio de la clémence des commissaires envers Palmer avant de s'inquiéter s'il était toujours dans la course par la suite. Comme on pouvait s'y attendre, les deux pilotes avaient des explications opposées à proposer aux reporters après leurs abandons respectifs, par ailleurs sans lien avec cet incident.

"J'étais devant lui en abordant le virage, mais il a freiné super tard en me forçant à sortir de la piste, s'est plaint l'Anglais. Je suis certain qu'on en parlera lors de la prochaine course au briefing des pilotes. Personnellement, je ne suis pas d'accord sur cette pénalité car je n'avais pas d'autre option que d'élargir la trajectoire et je ne vois pas pourquoi j'aurais rendu la position."

Les commissaires sportifs ont tranché en défaveur de Palmer, même si cela n'a pas calmé pour autant les ardeurs d'Alonso. Certains esprits chagrins se demandent si le champion espagnol n'a pas voulu charger le pilote britannique du Renault Sport F1 Team pour accélérer son remplacement par Robert Kubica, bon ami du Matador, ou encore par son compatriote Carlos Sainz, ce qui fait partie des possibilités pour 2018.

