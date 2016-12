Marchionne lance un avertissement... à Vettel !

Curieuse attitude que celle de Sergio Marchionne, le président de Ferrari, qui, à quelques jours de Noël, a décidé de lancer un avertissement à Sebastian Vettel.

Lors d’une rencontre avec les journalistes qui a eu lieu ce mardi à Maranello, Marchionne a déclaré qu’il attendait de Vettel qu’il conduise d’une façon "plus calme et moins agitée" l’an prochain s’il voulait rester chez Ferrari après 2017.

Le contrat de Vettel avec la Scuderia expire à la fin de l’année prochaine, et le nom du pilote allemand a récemment été cité chez Mercedes pour épauler Lewis Hamilton en 2018.

"Rien n’est décidé concernant notre paire de pilotes pour la saison 2018. Tout est ouvert", indique Marchionne, cité par la Repubblica.

"Je reconnais que nous étudions les options qui s’offrent à nous pour 2018, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas confiance en nos pilotes actuels, même s’il est juste de dire que nous analyserons attentivement leurs performances la saison prochaine."

"Je suis heureux de la saison que Räikkönen a réalisée. Il courra de nouveau pour notre équipe en 2017, mais que se passera-t-il après ça ? Voudra-t-il prendre sa retraite ou continuer ?"

"Concernant Vettel, cela n’a pas de sens de discuter maintenant avec lui d’une prolongation de contrat. Nous devons en premier lieu voir s’il sera toujours heureux d’être chez Ferrari en 2017. Nous devons lui donner une voiture avec laquelle il peut se battre pour la gagne."

"Il veut gagner avec nous, nous le savons. Mais pouvons-nous le lui garantir ? En échange, il doit conduire avec sang-froid et être plus calme et moins agité derrière le volant. Il doit penser à gagner sur la piste et à battre ses adversaires, et non à entrer dans des querelles personnelles."

Marchionne fait sans doute référence aux différends qu’a eus Vettel avec Max Verstappen et Charlie Whiting cette année.

