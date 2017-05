Marchionne : "Nous faisons désormais peur à Mercedes"

Sergio Marchionne se félicite du début de saison réalisé par Ferrari.

La Scuderia a remporté deux des quatre Grands Prix disputés jusqu’ici et occupe la première place du classement des pilotes avec Sebastian Vettel, qui devance de 13 points son rival Lewis Hamilton.

Quant au championnat des constructeurs, Ferrari ne possède qu’une seule unité de retard sur Mercedes, qui n’est plus aussi dominatrice que ces trois dernières saisons, à la grande joie de Marchionne !

"Nous avons réalisé des progrès significatifs comparé à l’année passée avec notre nouvelle voiture", reconnaît le président de Ferrari, cité par le quotidien italien La Repubblica.

"Certains n’hésiteraient pas à qualifier notre retour au premier plan de miraculeux, sachant que nous parvenions à peine à nous battre pour des podiums l’an dernier."

"Mais le fait est que Ferrari est à nouveau compétitive et nous faisons désormais peur à nos adversaires de Stuttgart, et c’est le plus important", conclut Marchionne, en référence à Mercedes.

