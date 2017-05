Marchionne : "Nous avons vu la vraie Scuderia"

Le président de Ferrari, Sergio Marchionne, se félicite du doublé réalisé par la Scuderia hier au Grand Prix de Monaco.

Cette victoire en Principauté, la première depuis 16 ans, combinée avec la deuxième place, a permis à la squadra de repasser devant Mercedes au championnat des constructeurs.

"Quelque chose que nous attendions depuis longtemps est finalement arrivé, une course qui a désormais sa place dans notre histoire", déclare Marchionne.

"Nous avons non seulement gagné, mais nous l’avons fait avec la manière, avec un doublé obtenu sur un Grand Prix aussi prestigieux que celui de Monaco, où la dernière victoire de Ferrari avait déjà été acquise par un doublé, réalisé à l’époque par Schumacher et Barrichello. Ce fut une course vraiment excitante durant laquelle nous avons vu la vraie Scuderia."

"Mes compliments aux pilotes et, une nouvelle fois, à l’équipe toute entière, aussi bien à ceux se déplaçant sur les Grands Prix qu’à ceux travaillant si dur à Maranello chaque jour sur une voiture qui apporte enfin aux tifosi la satisfaction qu’ils méritent."

