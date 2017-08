March d'argent

Le jeune constructeur March s'était lancé dans la commercialisation de ses premières F1 en 1970 : outre les 701 officielles de Chris Amon, Jo Siffert et Mario Andretti (aux couleurs STP), Ken Tyrrell alignait deux monoplaces bleues pour Jackie Stewart et Johnny Servoz Gavin (vite remplacé par François Cevert) tandis que Ronnie Peterson débutait sur la jaune (Antiques Automobiles). A Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne, Hubert Hahne avait engagé une 701 toute neuve mais sa "Flèche d'argent" ne put se qualifier, pas plus que la de Tomaso aux mains de Brian Redman, la McLaren-Alfa d'Andrea de Adamich ou la Bellasi de Silvio Moser.