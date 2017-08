Le manque de progrès de Renault déçoit Verstappen

Max Verstappen estime que Renault affiche une courbe de progression moins importante que celle de Ferrari ou encore celle de Mercedes avec la spécification 2017 de son groupe propulseur.

Si Red Bull Racing est parvenue à réaliser de nets progrès du côté du châssis avant la trêve estivale, l’équipe autrichienne s’estime à présent freinée par un V6 turbo hybride français en manque d’évolutions.

"Je pense que nous sommes désormais raisonnablement proches de Ferrari et de Mercedes sur les circuits qui ne comportent pas beaucoup de lignes droites. Je dirais que notre retard est plus ou moins de trois dixièmes", déclare Verstappen, cité par GPUpdate.net.

"Mais quand nous arrivons sur des circuits qui font la part belle à la puissance moteur, c’est une autre histoire et notre déficit est nettement plus important. Je ne sais pas à quoi nous pouvons nous attendre à Spa et à Monza, mais nous aurons franchement du mal à rivaliser avec Ferrari et Mercedes à la régulière, c’est certain."

"Nous continuons à développer notre châssis, mais les autres équipes ne restent également pas les bras croisés. Du côté du groupe propulseur, nous ne recevons plus grand-chose alors que la concurrence continue à développer aussi bien le châssis que le moteur."

Red Bull occupe la troisième place au championnat des constructeurs, à 134 points de Ferrari, sa plus proche rivale.

